TALLINN | DUBAI | JÄNEDA ⟩ Kes suudaks ülal pidada Anita Sibulat?

Kes see salapärane küpses eas meesterahvas ikkagi on? Kes oleks ühekorraga jõukas ja imelik, see tähendab (Anita enda kirjelduse järgi) suudaks voodis hüpata, lõbustuspargis ringi joosta, kõdistamismänge mängida ja kõik ettetulevad arved kinni plekkida? See peab olema päris imelik mees – voodis hüppamine, kõdistamine ja lõbustuspark tunduvad liigagi esimese klassi tüdrukutele mõeldud paketina.

Esimesena tuleb muidugi ette Sõõrumaa; see mees on peaaegu kõige, kaasa arvatud Patarei vangla ja nüüd ka Ott Tänaku partner. Imelik on, joosta suudab, hüpata ja arveid maksta ka. Aga Sõõrumaa filsoofia on, et neljakümnendates eluaastates meesterahvas seksib korra nädalas ja viiekümneaastane korra kuus. Ott Tänakule ja Patarei vanglale võib see sobida, Anita Sibulale kindlasti mitte. See oleks sama õudne kui Rovaniemis päikesepatareiga vibraatorit laadida. Või siis Enn Veskimäe? Suudab joosta, hüpata ja arveid maksata, aga ei ole imelik. Ossipenko? Ei suuda ei joosta ega ka hüpata. Margus Reinsalu? Imelik, suudab joosta ja hüpata, aga ei suuda arveid maksta. Kes veel?

Kui see oli äkki Dubai kõik-hinnas-paketiga reis, võis Anita esimesse klassi istutaja olla üks ärikaksikutest, Tiit või Teet. Või mõlemad? Ajakirjanduse andmetel möllavad vennad taas. Või – esimese klassi tüdruku taset arvestades – miks mitte Piip ja Tuut? Need on ka piisavalt imelikud.