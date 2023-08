PEETER SAUTER ⟩ Eesti poliitikas jooksevad ringi elevandid ja ninasarvikud

Kanaarilind-kaevanduses-stiilis hädakellasid on kõlistatud varemgi, tõtt-öelda kogu aeg. 2015. aastal küsis Mari-Liis Lill parlamendi ees, mis on pildil valesti, ja püüdis selgitada, et kapis pole tonti. Ometi, kui järgnesid mitmesugused tervise- ja sõjakriisid, tuues Eesti majandusse kaasa jamad, meenus Lille jutust, et miski on pildil valesti. Ja kõigile tundus selge, et kapis siiski oli tont. Ja mitte süütu Vaasalinna väiketont ehk Karlsson.

Viimasel aastal on üles leitud vana kulunud teravmeelsus, et kui toas on elevant, siis ei ole suurt mõtet teha nägu, et toas elevanti ei ole. Või püüda eestlaslikult arvata, mida mõtleb elevant meist. Üritada pimedana kirjeldada elevandi osa, mida saad kombata, jalga või lonti – tabamata elevandi kogu suurust.

Teema paisus niivõrd, et õige mitme kooli trepikojaseintele maaliti suuri elevante. Ilmselt kooli juhtkonna initsiatiivil viitena, et kool on raharaskustes, elevant on toas, aga ministeerium keeldub nägemast. Las tuleb ja vaatab.

Eks neid elevante ja ninasarvikuid, ohte – toltalitarismi-, vägivalla-, despotismi- ja muid – on õhus paremateski perekondades ja igas riigis nagunii. Peab püüdma neid nähtavaks teha, neist rääkida. Aga kui mulli puhuda, läheb jutt igavaks ja keegi ei usu, ei kuula.