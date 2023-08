BARBIE-FILM ⟩ Barbie tegeleb feminismiga, aga ignoreerib konsumerismi

Filmis seisab Barbie silmitsi samaaegselt mitme antagonistiga: eksistentsiaalse kriisi, soolise ebavõrdsuse, ühiskondlike võimusuhetega. Barbie oli sunnitud tegelema kõigi nende teemadega paralleelselt ja seisma pärismaailmas silmitsi kriitikaga, mille sihtmärgiks on päris-Barbie olnud juba kümnendeid.

Greta Gerwigi «Barbie» on kahtlemata aasta oodatuim film. Ootust kasvatasid näitlejad Margot Robbie ja Ryan Gosling, Twitterisse lekkinud fotod neoon-rulluiskudest ja filmivõtetest ning paljulubav režissöör Gerwig. Margot Robbie' kehastatud stereotüüpiline Barbie elab perfektset elu, kus iga päev on nagu eelmine ja iga õhtu on girls night.

Ta elab «Unistustemajas» ja peab igal ööl sõbrannadega tüdrukuteõhtuid ning tema kõrval seisab ustavalt Ken, kelle tööks on pelgalt «rand». Filmis läbib Barbie eksistentsiaalse kriisi, mis viib ta pärismaailma otsima seda inimest, kes temaga kurvana mängimise tõttu kriisi põhjustas. Filmi ilmumisega seoses tõstatati kriitikat Barbie kui mänguasja suhtes, aga ka filmisüžees esinenud feministlike sõnumite tõttu.

Täna ootame me igalt linateoselt sügavat ühiskondlikku kriitikat. Teatud määral «Barbie» seda rolli täitis. Filmis käsitleti ühe teemana Barbie'de kuvatavat ebarealistlikku standardit, kus pikk, kõhn, blond, perfektne naine ehk stereotüüpne Barbie on loodud vastama lapseealiste tüdrukute ootustele. Pärismaailma sisendes peategelane Barbie seda ei mõistnud, sest pärismaailmas elavatele tüdrukutele oli Barbie valusaks meeldetuletuseks, et nemad sellised välja ei näe ja ootustele ei vasta. Barbie't kui nukku kujutatakse alati eduka ja õnnelikuna; ta on pidanud kõikvõimalikke ameteid, olles alati täiuslik ning täites kõiki normatiivseid rolle ja ootusi.