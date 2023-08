NÄDALA KULTUURIÜHIK ⟩ Kommuuni +372 podcastid

Operaator on samuti vaatleja, kes võitleb ajaga, samas kui operaatori küsitleja on nagu vaatleja antropoloogiline intervjueerija. See meenutab mulle härdaid aegu antropoloogiaõpingutest, mis olid tõeliselt kirgastavad. Kuidas me inimesi vaatleme ja vaadeldatavat vahendame? Mida see annab neile, keda vaadeldakse? Milline on side (kaameraga) vaatleja ja vaadeldava vahel, küsib Sten, ja see on väga oluline küsimus ka visuaalses antropoloogias. Laiendatult on see ka kriitiline küsimus meediast kui sellisest üldse, eriti visuaalsest meediast, sest kui tihti me üldse mõtleme sellele, kuidas meile midagi näidatakse: kuidas ja miks on see monteeritud selliseks, nagu see on? Kõiksugu dokumenteerivate formaatide puhul on see veel eriti oluline, sest neil on justkui iseenesestmõistetav «tõe» silt juures. Niisamuti inimeluliste katastroofide puhul.