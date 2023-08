ILLUSIOON ⟩ Vokaalimaagia inimese ümber

Eesti keele sõnavara on piisavalt lai, et seda kasutades põhjendada mida tahes. Just nii, nagu piibli ja teistegi pühade raamatute tekst on piisavalt rikkalik, et sealt leida põhjendus iseenda suvalistele vaadetele. Seega oli eeltoodu vaid poeetiline, mitte teaduslik arvamusavaldus. Kuna teadlased on hakanud ühe uue pikksilma läbi Universumit kaedes kahtlema isegi Suure Paugu toimumises, siis pole teaduski (taas t-tähega!) viimane kohtumõistja. Seetõttu kuulutasin kunagise loodusteaduste õppejõuna alati esimesel loengul üliõpilastele, et kõik, mida me maailmast teame, on tegelikult vale.