EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Küüditajast Smuul oli eesti kirjandusele hädavajalik tankist

Aga no ikka kiusas, kuna kasu, mida ta Bulgakovist eeldas, tolle allumatuse tõttu ei tulnud. Kiusas, aga pidas nii meeletult lugu, et jättis elama. Paljudel puhkudel ei jäänud kunstnik elama, seega kirjanikku või kunstnikku stalinistiks nimetades võiks ka hetkeks mõelda, kas mingile teosele võis eelneda otsene tellimus, mille täitmata jätmisel oleksid olnud tõsised tagajärjed.

Sama lugu on teiste toonaste eesti soost kommaritega. Ahju nad siis nüüd, või mitte, aga asjaolu, et okupeeritud Eestis oli juhtivatel positsioonidel piisav hulk eest keelt emakeelena rääkivaid inimesi, hoidis siin suurema venestamise ära. Kes olid lojaalsed unistusele omariiklusest, kes komparteile või isiklikule võimuihale. Jutud süsteemi seestpoolt õõnestamisest on rahvusromantika; seda ei tasu tõsiselt võtta. Moraaliga vastu olemine oli kujul või teisel tavareaalsus – leedukad olid nii tublid ja agarad kommunistid selleks, et Moskva ei tahaks sinna vagunite kaupa biomassi saata. Täna on Leedu elanikkonnast venelasi 6,3%.