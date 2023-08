ILUKIRJANDUS ⟩ Lugu sellest, kuidas teha aasta esimest suplust

Mullu – või oli see tunamullu, ei tea, raske on järge pidada, eriti pärast neid kalendreid – küll juhtus, et kui ma puristades (ja enda sündimise päeva needes, sest nii kõrvetavkülm oli tol korral meri) esimese supluse esimesest vettekastmisest pinnale tõusin, avastasin, et ma pole rannas üldse üksi. Õieti – Prähnu rannas olen, aga Külaküla rannas seisid mingid kogud. Prähnu rand ja Külaküla rand on tõtt-öelda üks ja seesama, lihtsalt erinevaid teeotsi pidi minnes; need, kes käinud on, saavad aru, aga see pole oluline.

Oluline on see, et paatide vahel, nii kolmesaja meetri kaugusel kaldavees, seisid mingid kogud. Alguses arvasin, et need on kivilahmakad. Soe kajakapaks õhk virvendas ja päike peegeldas tüünelt veelt silma, nii et pea hakkas ringi käima, aga siis ronisid need lahmakad veest välja, mässisid roosad rätikud ümber ja hakkasid aeglaselt mööda kruusateed nende uus- või vanarikaste siledate majakastide poole astuma, ja selles oli midagi erakordselt inimlikku, uskuge või mitte.