KOGEMUSLUGU ⟩ Uroloog väärkohtles patsienti ejakulatsioonini. Maksumaksja kulul

Samal ajal ma vaatasin lakke ja mõtlesin, et mis toimub, mis toimub, kas see päriselt toimub praegu, see ei peaks juhtuma... Ja teine hääl mu peas ütles: äkki see ongi normaalne, ta on arst, äkki nii peabki olema. Ja kui ma siis tema poole vaatasin, jõllitas ta mulle sügavalt silma ja muigas – see pilk ei ole mul siiani meelest läinud. Panin silmad uuesti kinni ja suunasin pea lakke ning püüdsin mõelda millelegi, mis tekitaks mul ejakulatsiooni kiiremini, et ta saaks oma spermaproovi ära võtta. Aitasin oma mõtetega kaasa, et see kiiremini läbi saaks. See juhtus. Ta võttis vatipulgaga proovi, pani selle grippkotti ja andis mulle paberi, et ma end puhtaks teeks. Puhastasin end ära, panin püksid jalga. Siis oli vaikus. Mina ei rääkinud midagi ja arsti ei rääkinud midagi. Tundsin väga imelikku tunnet; ma ei osanudki selle peale midagi öelda.

Arst läks arvuti taha ja istus oma toolile. Mäletan, mis ta mulle ütles, kui ma tema laua juurde tagasi läksin: «Kas keegi on sulle varem öelnud, et sul on väga võimas erektsioon? Sellepärast see külm paberrätt ei aidanudki, et sul on ikka väga hea verevarustus peenises. Nüüd me saime selle kontrollitud ja nüüd on korras.» Mulle jäi mulje, et arst üritas mulle sisendada, et tegu oli normaalsete protseduuridega; et niimoodi peabki olema. Aga sellel hetkel, kui ta mulle ütles, et mul on väga võimas erektsioon, sain ma lõpuks aru, mis päriselt just oli juhtunud – mind, iseseisvat, arukat, intelligentset inimest, kes arvas, et temaga kunagi sellist asja ei juhtuks, kasutati just äsja seksuaalselt ära. Meestearsti poolt.