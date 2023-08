TÜHISTAMISKULTUUR ⟩ Ideoloogiale ebasobiva materiaalse kultuuri hävitamine on aegumatult popp tegevus

Esiti on kultuuriline märk sündimise maitsega; see tärkab ellu, see kasvab ja mängib koos ülejäänud märkidega. Tühistamiskultuur surmab selle märgi ja korjusest saab zombi, elav surnu. Inimesed näevad sfinksi armistunud nägu, nad loevad iidolitest Mekas, nad vaatavad videot habemikest Buddhasid õhkimas – kultuuriline märk tühistati, kustutati ja hävitati, ent see jääb alles. Alles jääb mälestus, mis lahkub reaalsusest; päris nina muutub müütiliseks; me ehitame sellele lugusid, mis ei vasta tõele, sest me hävitasime tõe. Mille jaoks me hävitasime selle tõe? Lootusest, justkui suudaks me varjata seda nina; teadmatusest, et iga nina on kuidagimoodi oluline? Jaa, me ei suuda kõiki ninasid alles hoida; ilmselgelt lähevad mõned kaotsi. Kümned tuhanded aastad ja miljardid ninad – loomulikult läheb midagi kaotsi, peabki minema. Aga sfinksi nina ei kao kuskile; olemas on auk sfinksi näos, mis tuletab selle puudumist alati meelde.