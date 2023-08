MÜÜGIKUULUTUS ⟩ Kas sul Andrus Veerpalu voodi on? Kepid ka?

Järgmine mõte on loogiliselt see, et äkki võivad ka kahekordsel olümpiavõitjal endal selle voodiga seotud assotsiatsioonid olla. Mis näiteks ei lase magama jääda. Äkki pole tal assotsiatsioonide tõttu võimalik selles voodis korralikult välja puhata? Ja järgmine hea küsimus on, kas Veerpalu assotsiatsioonid tulevad heausksele ostjale kaubaga kaasa?

Ostan voodi ära ja mingil hetkel hakkan madratsil määrdejälgi nägema. Teen öösel silmad lahti ja näen, et mu kõrval magab kindral Mati Alaver ja tammepuidust jalutsil on kepi jäljed. Täkked või midagi... Ma võin endale vabandusi otsida, et mis võimalused mul kindrali vastu olid, ja nentida, et ei mingeid, ma olin sõjaväes reamees, aga ikkagi.

Hakkan madratsil määrdeplekkide kõrval ka vereplekke nägema. Õnneks ei ole see Lennoni voodi, aga need võivad nüüd kuuluda nii mulle kui ka kahekordsele olümpiavõitjale, tema naisele või pojale. Siis teen keset ööd silmad lahti ja tunnen, et olen verest tühjaks voolanud, sest jäin vereülekande ajal magama ja ei keeranud kraani õigel ajal kinni. Siis mingil hetkel ei ole mu alateadvuses enam selgust, kas ma olen enam mina või olen kahekordne olümpiavõitja. Või äkki olen hoopis Mati Alaveri madrats?

Siis sulgun ja tõmbun avalikkusest tagasi. Mu elu on muutunud, ma ei kõnni enam kergliiklusteil, vaid murran nende kõrval võsas. On talve algus, väljas on ilus, Otepääle on maha sadanud esimene värske suusalumi...