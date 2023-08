JÄRVANI EFEKT ⟩ Kui karismast jääb puudu, siis graafikud ei aita

Järvan on Twitteris laamendanud juba pikemat aega. Raivo Hein kirjutas tema kohta ühes oma üleskutses : «Selle asemel, et tööle minna või pere luua ja lapsi saada, sülgab ta tuld, tõrva ja okset igasse postitusse, kuhu jõuab. Pole teemat, milles ta ebapädev oleks. Pole vastust, millega ta kunagi eksinud oleks.»

Rohkem kui ühel inimesel on jäänud Järvanist suhu õudselt halb maitse. Eesti nüüdiskeeles võiks öelda lihtsalt, et Järvanil on ilgelt sitt vaib, sh ka siinkirjutaja arvates. Jääb arusaamatuks, miks käitub niimoodi poliitik, kelle kapital põhineb valijate häältel (viimastel valimistel 367 häält; Twitteris püsib läbivalt paari üksiku laigi territooriumil). Ta ei tee teenet ei oma erakonnale ega ka läbiviidud pensionireformile või üldsuse teavitamisele demograafilisest kriisist.

Oma väidete tõendamiseks jagab Järvan teadusartikleid ja nendesse hõlmatud graafikuid, millest on saanud omamoodi meem. Andmed, teadus, värvilised tulbad ja jooned – need peaksid ju veenma iga tervemõistuslikku inimest. Meil on ühiskonnas arvestatav hulk inimesi, kes eiravad teadust ja «mÕtLeVaD oMa PeAgA». See segment on väike, kuid vali, koosnedes peamiselt Facebooki kommentaariumides karjuvatest vandenõuteoreetikutest, kellega võib kohtuda teatud sorti meeleavaldustel ja kohvikus MEM Cafe.