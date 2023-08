AHJUTOETUS ⟩ Maksame toetust, mida sa vajad, aga sulle ei anna!

Hea nali on selle toetuse juures veel, et kaasrahastajaks on Euroopa Regionaalarengu fond, aga raha jaotatakse vaid linnaelanikele, sh valitud linnade valitud rajoonide eramajade elanikele. Toetust jagatakse 18,5 miljonit eurot, aga kavas on selle üüratu summa eest uuendada miskipärast KUNI 1850 kütteseadet??? See teeb ühe elamu kohta 10 000 eurot, AGA samas on meetmes kirjas, et 10 000 eurot on ühe elamu kohta MAKSIMAALNE toetussumma. Kuidas siis on arvestatud, et saab uuendada KUNI 1850? Kas juba eos on olemas need 1850 elamut, mille omanikele on plaanis eraldada maksimaalne määr? Loogika ütleb, et kui maksimaalne toetusmäär on 10 000, aga ühe ahju uuendamiseks eraldatakse näiteks 3500€ (sest osa peab inimene ise kinni maksma), siis isegi kui keskmises eramajas on näiteks kaks ahju, on ilmne, et seda toetust peaks jaguma rohkem kui 1850-le – kui just ei ole juba ette teada mingi hulk inimesi, kellel kõigil peenemad-kallimad ahjud välja valitud ja vanad maha lammutatud (lammutus tuleb ka endal kinni maksta!).