VÄIKESED ELLUJÄÄMISLOOD ⟩ Jaanus Rohumaa: V osa. Juudid ja kirjasõna

Pärast seda, kui ma olin ennast Vene sõjaväelt ja Tartu Ülikooli laboritest varastatud materjalidest valmistatud pommiga õhku lasknud, lebasin ärapõlenud näoga, pimedana ja poolkurdina haiglas ning mõtlesin eelneva elu peale. Ja imelikul kombel kaalusin täiesti rahulikult, millised variandid mul edaspidiseks on. Olgu, vahepeal nutsin ja olin kindel, et mu elu on läbi, aga siis rahunesin ja üritasin olukorraga leppida.