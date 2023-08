MEMEETILINE SÕLM ⟩ Predator Handshake ehk väike meem suurte musklimeeste koostööst

Käepigistuse muudab eriliseks see, et esiti on tegemist rõõmsa taaskohtumisega, mis aga muutub mikrohetkega konkureerivaks käesurumiseks, kus kaks musklimeest võtavad teineteisega mõõtu. Loomulikult väljub mõõduvõtmisest võitjana Mister Olympia ehk Arnold isiklikult. Sellele järgneb dialoog vabakutselise palgasõduri ja CIA agendi vahel, kus viimane uurib eri tööotsade kohta ja küsib, miks Dutch Liibüasse ei läinud. Avaldub kahe mehe erinevus, sest palgasõdur teatab luureagendile, et ta on osa päästemeeskonnast ja mitte mingisugune palgamõrvar. Sel mehel on süda õiges kohas, aga kas ka CIA agendil Dillonil, va litapojal?