MINA ELASIN SIIN ⟩ Harku. Kadunud on instituut, baar ja vangla

Harku – alevik Tallinna kõrval. Kui ma noorena nullindatel autodele hääletasin, siis selleks, et seda kohta Harkujärvest eristada, tuli minu vanavanemate põlvkonna ealistele tutvustada, et see on see koht, kus on Harku mõis, st eksperimentaalbioloogia instituut. Minu vanemate põlvkonnale tuli selgitada, et see on seal, kus oli Harku baar, ja minust vanematele, et see on seal, kus on Harku vangla. Kõik need tähised – instituut, baar ja vangla – on nüüdseks kadunud, kuid kõikide ümbruskonna põlvkondade teadvuses on alles Harku mets sealsete sportimiseks sobilike radadega.