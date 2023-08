DIGIKAEVUR ⟩ Kaspar Jancise uue animafilmi «Antipolis» esikal mõtlesin kodus ootava Minecrafti peale

Esikal oli nii, nagu tavaliselt: mingid sepikud pidasid kõnesid, tänasid filmitegijaid ja sponsoreid, režišöör tuli lavale ja rääkis krüptiliselt oma loomingust ning protsessidest; veidike nalja ja teksti stiilis «vaadake filmi, siis saate aru». Püüdsin näida kohalolevana – et ma kuulan ja mõtlen ja ootan filmi. Lõuad kiskusid aga samal ajal krampi ja mõistuses jooksid 3D-visuaalid sellest, kuidas ma teen planeeritava maja ette suured kivist postamendid, mille tippu valan ämbritäie vett, et tekitada voolava veega juga; et kivist postamendile peaks panema väädid kasvama, siis näeb rajatis välja nagu džunglitempel; et väätide korjamiseks on mul vaja meisterdada käärid.

Saal läks pimedaks ja film algas. Suurel ekraanil jooksid animeeritud kaadrid ja mu silmad lugesid neid, aga mõistuses jooksid endiselt visuaalid mängust. Asi läks kohe üsna hulluks, sest n-ö «spoilerina» peab tõdema, et ühed Jancise filmi tegelastest on kaevurid, kes otsivad «sinist substantsi». Ma kukkusin kolinal tunnelitesse, kus hallide plokkide seas on mustade, valgete, helesiniste, punaste ja tumesiniste täppidega plokid; kirka mu käes toksis meeleheitlikult. Kuigi see maa all kükitamise tunne on klaustrofoobne, isegi õudne, on selles ka midagi rahustavat. Mõtlesin end siiski tagasi maa peale, et tegeleda meisterdamisega.