MINA ELASIN SIIN ⟩ KANTREKÜLA. Mina elasin ja kasvasin peldikus

Meie kasvasime ja majad ja õu justkui kahanesid. Kõik hääbus meie silme all. Ja mida suuremaks me saime, seda rohkem me hakkasime seda tajuma. Majad vajusid justkui häbi pärast maa alla ja häbenema hakkasime oma maju ka meie. Mäletan hetke, mil avastasin kirjutuslaua tagant aknast välja vaadates, et kui varem nägin sealt inimeste tagumikke, siis nüüd näen enamasti vaid nende põlvi. Nii et me vajusime vaikselt madalamaks ja madalamale koos oma majadega.