ONU BELLA ⟩ Tähed jahtuvad ja seejärel surevad

Samastame kultuuri enamasti kõrgete kunstidega. Kitsas seltskond on ahnitsenud selle enda kätte. «Ma olen lahja ja mind on ainult õhuke kiht. Aga homme me läheme kinno ja vaatame filmi, millest me kumbki tegelikult aru ei saa, ja siis me üritame üksteist ära petta, et me tegelikult saime, sest et see on väärtfilm, mis jookseb kunstilises kinos, ja me ei taha teineteisele pettumust valmistada,» kirjutas Moppel jutus «Piima tunne».