KOGEMUSLUGU ⟩ II osa. Eneseotsing – alkoholism ja vägivald tekitavad koduseid tundeid

Minu suhted vanematega pole olnud inimlikult kuigi lähedased; pigem on need seostunud bioloogiliste kohustustega «järglast elus hoida», paremas mõttes viisakuskonstruktsiooniga, ei millegi enama ega vähemaga. Tagantjärele vaadates mõistan üldinimlikult seda, et inimesed, kes ei suuda oma otsustega ennastki õnnelikuks teha, vaevalt suudavad seda võimalust edasi kinkida oma lastele. Täiskasvanud lapse õpetamine ja siunamine on selle ehe näide. Individuaalne õnn või õnnetus ei tulene sellest, mis rolli elu on meid pannud, vaid sellest, mille alusel me need rollid valime ja miks neis olla tahame. Ma keeldun uskumast, et mina olin põhjus, miks ema või isa langetasid neid otsuseid, mida nad langetasid, kuigi ma tundsin end nendega koos elades ja sellest mõjutatuna väga pikalt süüdi, et nemad on õnnetud. Aga mitte kellegi roll elus pole kedagi teist lõbustada või kurvastada, või asendada neis mingit kohta, mis on tühi või puudulik.