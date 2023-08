KARL MADIS ⟩ Räppiv saksofoniga vanamees puhub endale torru

Pulgakomm Bruce Willise käes tekitaks inimestes siirast kaastunnet ja ülejäänud märgilised seosed vaatepildile ei laieneks. Samamoodi nagu kolme- kuni viieaastase lapse puhul. Pulgakommide kasutamine muusikavideos «Stop» aga sunnib paraku seal üles astuvaid tüdrukuid nägema seksualiseeritud ja ärakasutatud alaealistena.

«Ma ikka hästi mäletan, kuidas su pilk mind paradiisi viis.» Nii laulab Karl Madis alaealisteks markeeritud tüdrukuid silmitsedes. Tal ei ole seljas jõuluvanakostüümi, samas kui kaamera eraldab tütarlaste liibuvates dressides tagumikke tervikust.

Seda, et asi on jõudnud pilkude vahetamisest kaugemale, rõhutab Madise Karl ka järgnevates ridades, kuid siin võib tõlgendada, et Kumus käidi lihtsalt eskimode kombel musitamas:

«Ma loodan väga, sina ka

mäletad me ööd Kumu galeriis.

Me oleme nüüd koos,

täna oleme me hoos

ja me ninad kohe koos.»

Siis jõuab pala refräänini, kaadrisse tardub punastes dressides, urvitav, eelnevalt alaealiseks pulgakommitatud teismeline, ning Karl Madis leiab:

«Stopp! Punane on foorituli

ja meiega on nüüd... para-para-paraa...»

See kõlaks ka jõuluvanakostüümis ausalt öeldes juba rohkem kui imelikult. Ypsiloni hinnangul võib Savitski pärast põgusat semiootikaga tutvumist välja tulla kas või väitega, et tahtis kujutada, kuidas Karl Madisel, kes maailma asjadest enam aru ei saa, tänu punasele tulele 80-ndate stiillis valgusfoori põrutada ei õnnestunud, aga tõika, et lugu mage ja üle hea maitse piiride on, ta sellega ümber ei lükka.

