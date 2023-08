ÜLEDOOSITEADLIKKUSE PÄEV ⟩ Tasuta kinoseanss ning arutelu uimastite ja sõltuvuse teemadel

«Minusugustes nähakse koletislikke, soovimatuid, halbu ja kasutuid inimesi. Kõige jubedam on, et lõpuks hakkasin ka ise endasse samamoodi suhtuma. 1999. aastal kohtasin meest, kes selgitas mulle, et uimastikahjud on ennetatavad ja et uimastisõltuvushäire ise on ravitav haigus. Mu suhtumine uimastisõltuvusse muutus. Sellest hetkest alates mõistsin, et inimlik suhtumine, inimväärikus ja armastus on ainsaks ravimiks mitte ainult mulle, vaid tuhandetele minusugustele.» — Aleksei Kurmanaevskii, kahjude vähendamise aktivist, inimõiguste jurist, videoreporter (Drug User News)

Foto: «A Day in the Life: The World of Humans Who Use Drugs»