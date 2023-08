KULTUURIKOLLAPS ⟩ Riiki juhitakse nagu firmat

Põhiseaduse preambulisse, mis ütleb, et meie 1918. aasta 24. veebruaril loodud riik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, on eesti rahva, keele, kultuuri ja riigi hääbumine sisse kirjutatud. Sest läbi aegade suudaksid Eesti riigi säilimist tagada Eesti rahvus, keel ja kultuur, aga kindlasti mitte ei saa see olla vastupidi.

Mis oleks Eesti riik ilma kultuurita? Firma, ettevõte, ei enamat. Pole väga naljakas, et teatud poliitilistes ringkondades riiki omavahelises suhtluses niimoodi nimetataksegi.

Mis saaks eesti rahvast, keelest ja kultuurist globaalses kultuurilises konkurentsis ilma riigita? Ausalt öeldes ei taha mitte mõeldagi...

Milles üldse probleem on? Selles ongi, et riiki juhitakse nagu firmat, mille huvides on hoida kultuur kontrolli all, et see firma juhtimisse ei sekkuks, aga et see samas oleks olemas ja seda saaks tellida firma suvepäevadele suud liigutama.

Mis kammitseb kultuuri?

Esiteks – polariseerumine väikeses ühiskonnas. Liberaalid ja konservatiivsed. Kodanikkond on politiseerunud. Kunstnik ei saa luua teravat, kriitilist, ühiskonnas vastanduvat teost, kuna viskab kultuurilisse opositsiooni minnes pooled oma loomigu tarbijatest üle parda. Kuidas sa viskad pool palka minema? Seega loob kunstnik ellujäämiseks seda, mis sobib kõigile. Ta looming ei pruugi olla halb, aga mida ei teki, on riigile tervikuna tervendavalt mõjuv kultuuriline opositisoon. Firmale sobib see samas hästi.