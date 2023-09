Yukiyasu Togo ja William Wartmani raamat «Against All Odds. The Story of the Toyota Motor Corporation and the Family That Created It» alustab Toyota ajalugu 1853. aasta juulis, kui Edo (praegune Tokyo) rannikule saabus kommodoor Matthew Perry kirjaga president Millard Fillmore'ilt ja nõudis sadamate avamist kaubavahetuseks Ameerikaga. Jaapanlastel olid küll suhted hollandlaste ja hiinlastega, aga üldiselt nad tapsid riiki sisenenud võõramaalased, mistõttu tulid ameeriklased kohale ligi tuhande mehega neljal sõjalaeval.