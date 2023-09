Mäletate, et aastal 2002 loodud Eesti brändi «Welcome to Estonia» loomine läks maksma üle 13 miljoni krooni ehk 830 000 eurot? Järgmise Eesti brändiuuenduse, oksendava siili, saime rohkem kui 200 000 euro eest. Tundub, et kolm on kohtu seadus, kuna 14. septembrini on aega osaleda Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EISA) välja kuulutatud riigihankel e-Eesti brändi- ja sõnumistrateegia uuendamiseks, mis läheb seekord maksumaksjale maksma eeldatavalt 35 000 eurot.

Kuna kolmanda korraga peab õnnestuma, neljandat ei pruugi enam tulla ja 35 000 euro näol on tegemist praeguses eelarveseisus päris suure rahaga, millega saaks midagi muud head teha, otsustas Ypsilon selle töö Eesti riigile ja maksumaksjale tasuta ära teha.

Alustame. Mis on e-Eesti? Tugev sisu mitte eriti töötavas pakendis, millest EISA ka õnneks aru saab.

Mille eest on EISA siis nõus 35 000 eurot välja käima? Selle eest, mis on e-eesti veebilehel tegelikult suuresti juba tasuta kirjas – e-residentsust selgitavas lõigus on seda kenasti nimetatud rahvusüleseks digitaalseks identiteediks.