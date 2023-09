NÄDALA LUULETUS ⟩ Riste Sofie Käär: karjäär pedagoogina

mina mina MINA pean riputama

aulasse fooliumtähtedest LOLL

ja graveerima algkooli koridori parketile kümme käsku

ESITEKS: ära virise appikene küll pole

vahet kedagi ei huvita

TEISEKS: ole lihtsalt veits aega vait KOLMANDAKS: räägi

mulle kõik lääneranniku põhjavee seisukorrast viimase

viie aasta jooksul ja talverehvidest ja

sellest kuidas küülikuid kasvatada ja mida su vanaema

kahekümnenda sajandi teise veerandi muusikast arvab sest

see on ainus mis lõpuks loeb

NELJANDAKS: lihtsalt usu

VIIENDAKS: kuula kuidas autod sõidavad juba

poolde säärde vee sees see kõlab peaaegu

nagu meri kui silmad kinni paned ja ette

kujutad et on juuli keskpaik sul on luutiisikus või

niisama tuberkuloos ja sind on

rannikule tervist turgutama saadetud

su nahk on lõtv ja vaevuaimatava aga häirivalt

kollaka varjundiga

ja juuksed hõredaks jäänud

üldse oled sa igapidi inetu

lööd sanatooriumi tüdrukutele eba-

meeldivalt külge aga

luuletused on üsna head

jäävad miskipärast meelde

KUUENDAKS:

ära himusta oma ligimese koda ega vara ega naist

SEITSMENDAKS: ära nimeta ühtegi asja selle õige nimega

niiiii igav on kui ma saan aru ja pole millegagi

kodus südant vaevata KAHEKSANDAKS:

tänasida toimetusi

ÜHEKSANDAKS: ole hea lihtsalt hea eranditult hea

KÜMNENDAKS: kustuta kõik tuled

toast lahkudes ja

tuppa sisenedes ja

toas olles ka

mis seal ikka nii väga ringi vahtida küll su käed teavad kus asjad on