Koolist kaasa antud maailmapilt seob magnetismi enamasti võimega magneetuvast materjalist esemeid külge tõmmata. Pole siis ka ime, et sõna «magnet» on oma tähendust argikeeles tublisti avardanud just tõmbesuunal – tunneme turismimagneteid, publikumagneteid, häältemagneteid jt. Raua magnetilembusele on raske midagi ette heita. On, nagu on. Inimeste puhul on allumine eri atraktoritele seevastu sotsiaalselt hinnatav. Nii mõnigi tõmbetsentritest käitub moel, mis on sarnane kalameestele müüdava landimäärde toimega.