Alguses oli maa, siis tuli selle peale jää. Seejärel jää sulas ja tuli vesi, palju vett, kuni ühel hetkel kerkis veest maa. Võiks öelda, et isegi rohkem kui maa, tervelt mägi! See mägi kattus õitsvate taimedega. Seejärel tulid inimesed ja nimetasid selle maa Õismäeks.

Nõnda võiks alustada Õismäe muinasajalugu, lihtsustatud versiooni sellest, aga tegelikult ei ole see asi nii selge ühtigi. Näiteks sissejuhatuse alguspunkt, kuiva ja jääta maa olemasolu on sätitud mu mõistuses 125 000 aasta tagusesse hetke, mil Eesti ei olnud mandrijää all. Seda viimasele jääajale eelnenud aega nimetatakse Eemi jäävaheajaks ja kliima oli tollal väga soe. Tõele au andes ei olnud Lääne-Tallinna alad ka siis kuivad – jäävaheajal oli Läänemere asemel Eemi meri, mis oli praegusest meretasemest viis kuni seitse meetrit kõrgem. Leidmaks hetke, mil see maalapike merest välja küündis, võime sukelduda ajas kaugemalegi, aga kas oli siis olemas hinge ja vaimuga loomi, kes seda maad kuidagimoodi mõtestada osanuks? Vast ei.

Läänemere piirkonna hüdrograafia ja geograafia Eemi aegse maksimaalse üleujutuse ajal (u 128 000 aastat tagasi) Foto: Martin J. Head / Journal of Micropalaeontology 21(2); DOI:10.1144/jm.21.2.169

Tehniliselt ma ei valeta, kui väidan, et inimesed tulid siia alles pärast viimatist jääaega, vee taganemist ja hetkel Lääne-Tallinnaks nimetatava ala tekkimist tänapäevases vormis. On aga üks väike «aga» – nimelt asub Kesk-Soomes Susiluola ehk «hundikoobas», kust 1990. aastate lõpus toimunud väljakaevamiste käigus leiti hulgi kivist tööriistu ja töötlemisjälgedega kivimeid. Hüpotees on, et meie head sugulased neandertallased jõudsid Kesk-Soomesse juba 125 000 aastat tagasi ehk enne jääaja tulekut, Eemi jäävaheajal, ning kükitasid «hundikoopas» ja meisterdasid kvartsist jubinaid.