Sellises sfääris nagu andekus on tegelikkuse moonutamata taju praktiliselt võimatu, peaaegu garanteeritud on moonutused aga õigluse puhul. Ei pea olema Melchior, et teada saada, miks arstid määravad teatud ettevõtete ravimeid: vastus peitub Netflixi uues sarjas «Painkiller».