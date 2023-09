Xiu Xiu pole indi selles mõttes, mida see tähendab Inglismaal – nohik. Ameerikas on indi The Cramps ja The Strokes. Vahepeal näis, et muusikatööstus hakkas tootma garaažibände, püstitama garaaže bändide jaoks. Stewart selline ei tundu. Xiu Xiu on või oli eksperimentaalne rokk: kitarri enam plaatidel ei kuule, kontsertidel on see endiselt põhipill.