Linnahalli ees vooklesid viimastel nädalatel üüratud järjekorrad, et näha sinakat garderoobi ja kontserthalli näituse "kaduvik" raames, kuid tõeline kultuurimälestis peitub hoopis Linnahalli taga. Kunagine Lucky Luke, viimase nime järgi Club Poseidon – räämas, lagunenud ja ühe korra põlema pandud, et varjata topeltmõrva. Aga Lucky Luke'ist kasvas välja Õllesummer; see oli esimene koht Eestis, kus serveeriti tex-mex-toitu ja tehti EVTV-sse otseülekandeid.