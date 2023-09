tõstke käsi kes on võlgu

pangale olen võlgu kodulaenu viimase osamakse ma loodan et nad ei tea kus ma elan

unevõla põhiosa tasusin 3 aastat tagasi intressid on jätkuvalt silmade all

lubasin rohkem ujuda – võlgu lubasin rohkem lugeda – võlgu lubasin olla õnnelik – see võlg teeb mind eriti kurvaks

tuttavale olen ühe joonistuse võlgu ta ütles et ma ei pea seda tegema ma ütlesin et kuule misasja loomulikult ma teen

to-do list on võlanimekiri

võlad kasvavad kiiremini kui

elu lõpp läheneb

kuni koorma all muutub inimene

aeglasemaks väiksemaks

peaaegu nähtamatuks

kuni on sent surmale võlgu