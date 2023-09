MINA ELASIN SIIN ⟩ Aruküla. Elukevad perifeerias – marti jooksime Arukülas, peol käisime Tallinnas

Minevik on läinud. See ei tule enam kunagi tagasi. Suur osa sellest ka mitte mälestustena. Kui palju on asju ja hetki, mis on toimunud ja sel hetkel tundunud nii olulised, aga mis on hiljem meelest läinud… Ent siis on veel see teine osa, mis tuleb mälestustena tagasi. On kehad ja tunded, mis nii lihalikuna terve elu kaasas käivad, nagu oleks neid enda vastas hingamas tundnud just nüüd.

On erilised elukevaded, mille ajal ei saa nende erilisusest aru. Vaid aastaid hiljem on võimalik mõista, kui olulist osa su kujunemises need mänginud on. Sest mingid väärtused on nende hetkede järgi vormunud ja, mis parata, ka haavad, mis esimesena saadud, veritsevad kaua edasi.

On raske näppu peale panna sellele, kus kõik algas. Mis on selle odava kolka-indie esimene kaader? Kas see on hetk, kui olin kuueaastane, kus vanemad sõidutasid meid kinniseotud silmadega Tallinnast välja. «Meil on teile üllatus!» Kui silmad avasime, nägin kümneid ja kümneid helelillasid krookuseid, õunapuid, ühte punakat kahekordset maja, tundsin sahvrilõhna ja keldrilõhna ja kuurilõhna, õues sumisesid mesilased, ja kui maa lähendale minna, siis lõhnas mulla järele.

Või oli see hetk, mil mind sõidutatakse auto pagassis küla poole, minuga koos on ükstsise otsas veel vähemalt kolm või neli tüüpi; jalad sisse ei mahu. Ma olen nii täis, et ei saa aru, kummalt poolt ma külla sisenen.