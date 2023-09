MINA ELASIN SIIN ⟩ Rakvere. Kui inimesed põlesid ja poemammisi langes

Sõitsime ringiratast, igal pool, ka kohtades, kuhu ei oleks uskunud, et autoga üldse saab, ümber varemete, jne. Kedagi ei näinud. Tagasiteel tuli veski tagant kuselt välja parm Puka, isa klassivend. See vastas absoluutselt kirjeldusele: must jope, kirvenäoga jõhkardi morda. Uurijad Remsel ja Kotter jäid mind hädavaevu uskuma, et tegemist pole otsitavaga.

Siis sõitsime Rakvere tammikusse. Ainsaks seiklejaks seal oli parm Üllar, hüüdnimega Benny Hill. See vastas veelgi paremini kirjeldusele: must jopp, pohmellist pundunud, seisvate silmadega kirvenägu. Üllar oli ka tapmise eest kinni istunud. Pidime kaua seletama, et me teame teda ja et kindlasti ei olnud Benny Hill see mees, keda poemammi poeuksel nägime.