Kuulge, poliitikud, meil on teile säästlik ettepanek – kustutage oma sotsiaalmeediakontod ning minge, palun, oma suhtluse ja eluga kuhugi siseveebi üle ja toimetage seal. Praegu on imelik olukord, kus ajakirjandus üritab teile inimeste (muuhulgas ka kõrgeima võimukandja) hoiakuid ja üldisi murepunkte edastada, aga teile ei jõua need kohale, mistõttu on selline ühepoolne vilin tüütuks muutunud. Te elate toas, mille seinad ei kaja vastu.

Me tahaksime rahulikult teha oma töid ja igapäevatoimetusi ilma, et meid sotsiaalmeediakontode kaudu politiseeritaks ja teie tegemistele kaasa elama sunnitaks. Me ei taha näha, mis tulemusi te triatlonil saate või mida te sööte. Tegelikult soovime teie nägusid kiiremini ära unustada. Siseveebi üle kolimisega oleks selles osas esimene samm tehtud.

Ei ole mõtet rääkida meedia vahendusel oma plaanidest ja pidada «diskussiooni», kui see kõik on ühesuunaline tänav.

Me ei tee Läänemetsa ja Võrklaeva nägudel juba ammuilma vahet. Poliitiline eliit on suuremas osas muutunud nii häguseks, et te mõjute meile pikkade varjudena seina peal, aga me tahame enamat – unustada nii Kaja Kallase kui ka teised esileküündivamad näod. Minge siseveebi!

Te ei pea millestki loobuma. Võite inimeste hulgas esineda kasutajanimedega N_46_Viimsi, M_39_Rae, M_40_Tln. Te võite panna Kuldsesse Börsi kuulutusi – M_46_Groznõi otsib praegu neeru. Te võite edaspidigi üsna paljut. Aga korraldage seda kuidagi siseveebist.

Me saame oma riigieelarve, automaksu ja muud maksutõusud nii või naa; tulemused ei olene sellest, mida rahvas või ajakirjandus arvab, mistõttu ei ole meil vaja lugeda tasuta teie suhtlusvõrgupostitusi või teile meediapildi vahendusel päevad läbi otsa vahtida.

Meil pole teie osas eelistusi; me ei tee teil enam vahet – pikad varjud seinal on kõik ühesugused –, aga meil siin on omad elud elada, me peame omi lapsi koolitama, muu hulgas andma neile haridust, et nad oma eluteel ei muutuks varjudeks seina peal. Siseveebi kolides puhastaksite te nii aja kui ka ruumi kasututest eeskujudest.

Teie vahel, poliitikud, on rohkem tülisid ja sõimu kui 1990. aastate keldribaarides. Meie rahvana oleme ajas kultuuriliselt edasi liikunud. Palun, viige oma poliitiline kultuur tagasi sinna, kuhu see kuulub: siseveebi, kuhugi algelisse netifoorumisse või pihid.net-i.

Kui te tähele pole pannud, head poliitikud, siis Tallinna Loomaaias on mõned kalkunid ja sead endile leidnud vaderid, kes neile teri ja kartulit toovad. Parim, mis te oma palgaga teha võiksite, on minna loomi toitma sellest ajast, mis teil siseveebis toimetamisest üle jääb.