Riike, kuhu tahaks elu jooksul jõuda, on mitmeid, ent India ei ole minu jaoks kunagi esikohal olnud. Vahel olen unistanud joogaretriidile minekust või muust taolisest, aga kindlasti pärast mitme muu riigi külastamist. Kui aga sõbralt Indiast pulmakutse saabus, leidsin, et just see on kogemus, mille nimel olen kohe valmis Indiasse minema.