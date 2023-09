Euroopas ja Eestis on viimasel kümnendil kokaiini tarvitamine üha populaarsust kogunud – kokaiin on muutunud levinumaks ja kättesaadavamaks, tarvitajate rõõmuks on aine aina puhtamaks muutund. Samas on aine kõrge puhtus kaasa toonud selle, et Eestis võib juba ühe ainsa grammi eest kriminaalkaristuse saada. Aine levikut ja kättesaadavust edendab rahvusvaheliselt üleujutatud turg.

Kokaiini puhtus on Euroopas ja Eestis viimase kümnendi jooksul stabiilselt kasvanud. Eestis on turul leviva kokaiini kõrge puhtus viinud selleni, et tänavalt ostetud ühe grammi kokaiini eest on võimalik saada kriminaalkaristus. Eesti dekriminaliseeris küll 2002. aastal narkootikumid, kuid kogus, mida kriminaalkaristust kartmata omada võib, on vaid kuni 0,65 grammi n-ö puhast kokaiini.

Seega, kui inimene on ostnud näiteks ühe grammi, mille puhtusaste on kohtuekspertiisi sõnul 70%, on võimalik ostjat kriminaalkorras karistada, sest ta on käidelnud puhast kokaiini koguses, mis on suurem kriminaalse koguse ülempiirist. Sellise vea hind algab ligikaudu saja kahekümnest eurost (mis on praegu turul ühe grammi kokaiini maksumus), kuid võib küündida vabadusekaotuse või tuhandete eurodeni, kui süüdimõistetu peab hakkama tasuma kohtukulusid.