TUMEAINE ⟩ Seisame mõistatuslike «tumedate koostisosade» avastuse lävel

Segame hulka energia

Füüsikatundidest võib meelde tulla Doppleri efekt – heli- või valguslainete nihe, mida vaatleja tajub laineallika liikumise suhtes. Sagedus ja lainepikkus on kaks olulist omadust, mis määravad lainete olemuse, kusjuures need omadused on omavahel pöördvõrdelises seoses. Igapäevaelus võime Doppleri efekti tähele panna, kui kuuleme kiirabi sireenide helikõrguse muutust. Kui sõiduk meile läheneb, on sireenide helilained kõrge sagedusega (ehk lühema lainepikkusega), eemaldumisel aga madala sagedusega (lained venivad).

Edwin Hubble avastas 1929. aastal, et galaktikate punanihke suurus on võrdeline nende kaugusega meist (Hubble’i seadus). See tähendas, et galaktikad eemalduvad meist. Selle asemel, et kujutleda galaktikaid läbi kosmose vuhisemas, on siiski korrektsem tõdeda, et neid kannab endaga kaasa universum, mis paisub. Universumi paisuva olemuse avastamine andis mõista, et tervikuna pole maailmaruum midagi liikumatut ja jäika, vaid see areneb aja jooksul.