Suundusin Balkani poolsaarele entusiastlikult ja eirates absoluutselt kõiki pereliikmete-sõprade kommentaare, nagu «Albaanias pesitseb Euroopa suurim maffia!» ja «No vaatame, kuidas sa seal hakkama saad!». Lisaks kõik jutud, et see on hästi vaene riik. «Mis siis,» mõtlesin. «Ma ju just käisin Montenegros rattamatkal ja põgusalt ka Albaania pealinnas Tiranas, polnud seal hullu midagi! Kindlasti on mu tuttavatel mingisugune 20 aastat vana info ja mina lähen vaatan, kuidas seal asjad tegelikult on!»