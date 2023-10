KOGEMUSLUGU ⟩ III osa: Enesehävitus – olen võimeline andma endast kõik ära, et ainult olla aktsepteeritud

Aastatel, mil ma pole oma depressiivsust ja kaassõltuvust (sh armastusesõltuvust) mõistnud ning olen selle asemel toksilistes suhetes olnud, on ka parematel perioodidel siiski käinud taustal programm «ma tahan end ära hävitada». Inimene, kes ei oska endast hoolida, on võimeline andma endast kõik ära, et ainult olla aktsepteeritud. Sellisel sisendatud, «oma identiteediks peetaval» meeleheitel on palju vorme, mis kujundavad ka elu kõige väiksemaid valikuid, kuna alati leidub inimesi, kes teenivad kellegi madala enesehinnangu pealt kasu.

Tänasel päeval ei tea ma, kas see on mu keha, mõistus, emotsioonid või tunded, mida ma hävitada olen tahtnud, aga ma jõudsin laastatuse astmel päris kaugele siis, kui mul surmaeelne kogemus oli. Peresüsteemi terviklik vaatlemine väidab näiteks, et kui keegi on teinud suguvõsas enesetapu, siis selle teo vägivaldsus kandub edasi. Saab teha tugeva oletuse, et üks mu viha põhjustest on selle teo vägivaldsuse edasikandumisega seotud, millele lisandub ka reaalse vägivalla kogemine esimeste eluaastate jooksul.

Üks mu psühholoogidest selgitas mulle ka, et väga noore lapse jaoks ei ole vahet, kas pekstakse teda või toimub vägivald kõrvalolevate inimeste vahel, sest see salvestub kehasse samaväärse traumana. Agressioon on üks mu suuremaid deemoneid, see on mu üks peamisi trauma response ja elutervete intiimsuhete puudumise peamine põhjus.