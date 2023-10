MINA ELASIN SIIN ⟩ Rannu. Võrtsjärve mängud, hiphop-peod ja köietõbi

Ühtäkki hakkas suuri diskosid vähemaks jääma. Võrtsjärve mängudki kuivasid kokku, kuni lakkasid üldse olemast. Ja siis see tuli. See, millest ma väga palju rääkida ei taha. Miks? Kui ma mäletan oma lapsepõlvest palju, siis teismeeast alates läheb juba raskemaks. Jah, õige on küsida, et kas ma ei mäleta või ma ei taha mäletada. Äkki on see kõik kombinatsioon neist kahest? Või siis, et pole neid nii tõsiselt väärtuslikke mälestusi, sest ühtäkki asetus kõik konteksti.

Mäletan, et tundsin lõkendavat ebaõiglust, kui Rannu ületas üleriigilise uudiskünnise vaid sellega, et meie hulgast läks palju noori vabasurma. Mõne saatus jäi seniks selgusetuks, kuni mõne aasta möödudes leiti metsatukast tema säilmed. «Külas on köietõbi,» kirjutati ühes loos, mis käsitles Rannus toimuvat.

Aga ometi ei huvitanud ei varem ega ka hiljem kedagi, et niivõrd väikesest kohast tuli andekaid sportlasi või et olime õppes ümbruskonna koolidega võrreldes keskmisest kirkamad. Ei. Uudisväärtuslik oli vaid see, et üks väike kohake Eestimaa pinnal jääb oma noortest järjest ilma.

Tung kodukohta õigustada elab minus siiani. Kui keegi üritab minu kodupaika märgistada või sildistada, tärkab minus seesama ebaõiglustunne. Sa ei tea, mida me oleme näinud ja kogenud!

On, kuidas on; Rannu on minu kodu. Rannu on koht, kus ma olen väga palju rõõmustanud. Olgu, jah, olen ka väga palju haiget saanud, õppinud ja kasvanud. Täisealiseks tuli sirguda maru kärmelt, aga mis sellest ikka. Mõnel harval õhtul ronivad mu unenägudesse Rannu staadion või rahvamaja või Võrtsjärve mängud ning ühes nendega inimesed, kes lahkusid. Vahet ei ole, kas olen Brnos, New Yorgis, Londonis, Portos või Torontos, peast välja oma kodukohta juba naljalt ei saa.