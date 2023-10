ILUKIRJANDUSLIK REISIKIRI ⟩ Üheksa juunikuu päeva Haugikopsudel

Varasügis on ilusake. Päeval laseb ta ennast veel ära unustada, aga hommiku karge hingus ütleb, et ta on kohal. Vahtrapuult kukub värviline leht, mis nagu ütleks seal õhus laperdades, et ära muretse, oota, ma tulen tagasi. Ma ei muretsegi, mul on omad tähtajad – kirjutan raamatut, õigemini annan sellele viimast lihvi.

Terve suvi läks saarel. Tegelikult on neid kaks teineteise kõrval. Nad on omavahel kivise maakitsusega ühendatud ja sarnanevad linnulennult kellegi kopsudega, mistõttu kutsusidki Anne koos Linda ja Pauliga neid Haugikopsudeks. Mis nime saared päriselt kannavad, ei selgunudki. Teised olid siin juunis, üheksa päeva, mingi hull kuumapreiood oli. Mina olen siiani siin ja tõmban otsi kokku. Ma olin siin juba enne neid.

Naljakas – ma ei tea isegi kus need saared asuvad, see ei selgunudki. On pakutud, et need on kusagil Ahvenamaal, aga sama hästi võivad nad asuda Turu saarestikus või kusagil Stockholmi rannikul. Ma tõenäoliselt ei saagi teadma...