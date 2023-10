SUBKULTUUR ⟩ LinkedIn. Korporatiivne Facebook, mis on muutunud veidraks positiivsuspiirkonnaks

Ärkad hommikul ilge pohmelliga diivanil, sest telefon plingib katkematult. Sa ei tee silmi lahti, sest läbi laugude õrritav hommikupäike on juba piisavalt hull. Kobad käega diivanipatjate vahel ja piilud ettevaatlikult teavitusi; pea lõhub ikka rängalt, kuid postitused ei jäta valu tundmiseks ruumi. Sõber, kes alles paar tundi tagasi su tühjas vannis longerot jõi, on LinkedIni pannud ridamisi kommentaare, kiites uusimaid turundusnippe, podcasti-soovitusi ning – tõesti – isegi ühe Bolti reklaami alla ingliskeelse, muskli- ja raketiemotikonidega vürtsitatud ovatsiooni läkitanud.

Oled mures, sest ilmselgelt on tegu psühhoosi tundemärkidega, kuid sõbrale helistades selgub, et nii see asi siiski pole. «Work hard, play hard,» ütleb ta ning selgitab, kuidas pohmell loob täiesti uue perspektiivi, mille kaudu äriideid ja produktiivsust vaadelda.

LinkedIn on 2003. aastal loodud sotsiaalmeedia- ja tööleidmisplatvorm, kus ühelt poolt on võimalik leida rohkem töökuulutusi kui eestikeelsetest CV-portaalidest kokku, teiselt poolt aga laiendada enda võrgustikku, pakkuda teenuseid, korraldada üritusi, leida tiimikaaslaseid ja mida kõike veel. Asjalikuna näiva lehekülje kasutajaks hakates ja postitusi sirvides võib aga peatselt täheldada iga rakukesega tuntavat võõristust ja cringe-momenti. Redditis on näiteks loodud juba 290 000 liikmega foorum r/LinkedInLunatics, kus paremaid palasid jagatakse.

Peamiselt on tegu grindsetti [Lakkamatut edu nimel rügamist ja enesepromo väärtustav meelelaad. – Toim.] ülistavate ärihaidega, kes enda edukuse salaretsepte jagavad, kuid oleks ebaõiglane väita, et see ongi LinkedIn. Leiab ka tavaliste tööinimeste postitusi, mis räägivad sissemagamisest, Netflixi vaatamisest, pidutsemisest, puhkusest jne, kuid neistki jääb suhu veider maik. Miks? Esialgu oli mul raske seda läbi hammustada, kuid pärast pikka lugemist mõistsin, et põhjuseks on igast kommentaarist ja kirjutisest õhkuv kõikehõlmav positiivsus.