Need kolm nippi muudavad sinu kodu tõeliselt hubaseks paigaks

Valgustus on võtmetähtsusega

Valgustus on oluline selleks, et me näeksime teha vajalikke toimetusi, aga samal ajal aitab see ka luua mõnusa ja sooja kodutunde. Seetõttu soovitame valgustuse peale mõelda kohe alguses, siis, kui oled paika panemas mööblit. Erinevad valgustid, nagu põrandalambid või laualambid pole niisama praktilised, vaid tänu kaunitele disainilahendustele ka kodusisustuse elemendid. Minimalistlikud põrandalambid mõjuvad skandinaavialikult lihtsas interjööris silmapaistva dekoratsioonina. Romantilises interjööris sobivad põrandalambid diivani või tugitooli lähedale, et pakkuda lisavalgustust lugemiseks, sooja tee nautimiseks või televiisori vaatamiseks. Laualambid sobivad hästi öökapile, kirjutuslaua või aknalaua peale. Avasta erinevas stiilis põrandalambid, laualambid ja muu valgustus Kaup24 ja Hansaposti e-poodidest ning sisusta õige valgustuse abil hubane kodu!

Kasuta interjööris taimi

Teadaolevalt on taimed interjööris väga kasulikud, need toovad tuppa rohelust, mis pakub meelerahu ja loovad hea mikrokliima ning puhta õhtu. Põhjuseid, miks peaksid taimi rohkem tuppa tooma, on palju. Usu meid, kui lisada kasvõi mõned taimed oma elu- ja magamistuppa, võib selle ilme muutuda palju värskemaks ja mõnusamaks. Kuidas integreerida taimed kodusisustusse? Selleks, et taimi nutikalt ära kasutada, tuleb arvestada nii sellega, et neil oleksid tagatud kasvutingimused, mida vajavad, ja need oleksid paigutatud nii, et paistavad ruumis hästi silma.