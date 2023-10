«TATARLASTE KÕRB» ⟩ Kõik ootavad salaja sõda

Kõik peab käima nagu taskulambi suuna muutmisega: üks hetk siin, teine hetk seal; ainus, mis loeb – tulemus. Nassim Taleb on toonud paralleeli «Tatarlaste kõrbe» peategelase Drogo ja teadlase vahel, kes teeb igapäevaselt katseid hiirtega. Ja nii aastast aastasse – naine muretseb juba ammu mehe edukuse pärast.

Äi on sugulaste koosviibimistel terav ja toob esile teise väimehe edusamme elus. Keegi ei pööra meie teadlasele enam tähelepanu, ta on unustusehõlma vajumas – kõik on veendunud, et tema tegevus on ebaoluline. Reaalsuses aga liigub ta iga päev katseid tehes ja uusi nurgataguseid valgustades edule lähemale. Edu võib ta kätte saada või mitte, aga ainult usk, et ta teeb midagi õiget, kannab teda edasi. Buzzati raamat on just ühe inimese tragöödia – ootamine, lootmine ja mängimine kaartidega, mille saatus on talle kätte jaganud.

Oleks keeruline rääkida Dino Buzzatist või «Tatarlaste kõrbest» eesti keeles, kui seda ja ka teisi Buzzati raamatuid poleks niivõrd hästi tõlgitud. Reeglina räägitakse tõlgitud teoste puhul alati autorist, kuigi vahendaja roll on antud juhul ehk isegi sama tähtis.

Anne Kalling on eesti keelde tõlkinud kõik, mis Buzzatist meile on tõlgitud. Huvitav saatesari on 1992. aasta «Tõlkijad», kus Kalling ka just Buzzatist räägib. Oluline – eriti rääkides keelest, mis on paratamatult tunnetuslik ja subjektiivne – on sõnumitooja enda isik. Vaenlast ei usaldata, tuttava puhul seda tehakse ja sõpra ehk usaldatakse juba kinnisilmi. Tõlkija puhul on adekvaatne sarnane lähenemine. Lisaks autori lähedasele tundmisele peab tõlkija olema ka oma emakeele katakombidega võimalikult hästi tuttav.