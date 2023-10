BODIMODI ⟩ «Aabrahami modifikatsiooni klubi»

«Prrrrr... No esimene päev ei ole kõige valusam, aga see-eest on see ikka kõige koledam! Sa vaatad seda pärast oppi ja see näeb lihtsalt võigas välja, nagu mingi fucking Frankenmunn,» ütleb vanaisa toorelt. «Valu ei tunne sa alguses peaaegu sittagi. Esiteks oled sa üldnarkoosi all, kui seda tehakse, ja siis saad mingeid päris korralikke valuvaigisteid. Aga, türa, see näeb ikka päris õudne välja... Nad panid mingi soki selle ümber, aga see tuli koju jõudes peaaegu kohe ära. Ja siis oli kõik näha, fucking niidid turritavad haavast välja...»

«Jep, täpselt, üldnarkoos, siis on täielik black-out. Ma polnud kunagi varem narkoosi all olnud, nii et juba see oli kordumatu elamus. Ma olin täiega närvis seal. Kujutad ette, et oled alasti laua peal, sulle hakatakse tegema üht kõige intiimset operatsiooni üldse, mask pannakse ette ja veenidesse jooksevad igasugused segud. See narkoloog või... Ei-ei, see ei ole narkoloog, see on anestesioloog, kes narkoosi teeb... See ütles veel midagi mu habeme kohta, et see võib segada maski panekut ja võib tekitada probleeme, aga minu arust tahtis ta lihtsalt jobi olla! Ühesõnaga, mäletan, et ma kordasin omaette «Bismillah, bismillah,» ja mõtlesin, et miks ma juba ei kao kuhugi ära. Ning samal ajal kuulsin, kuidas arst ütles õele, et lase veel mingi-mingi arv ühikut fentanüüli... Ma ei suuda siiani uskuda, et ma seda kuulsin ja et ma fentanüüli sain, aga, noh, see selgitab ka valu puudumist...»