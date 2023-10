INTERVJUU ⟩ Ballzy režissöör Aleksandr Kovaljonok: Tommy Cash on art performance muusikas ja videos

Kui jutt läheb klassikalistele muusikavideotele, tuleb Kovaljonokile meelde Bon Jovi video «It's My Life». «Tundub, et selle video loomine tol ajal oli tehniliselt keeruline. Oleks olnud huvitav viibida toonasel võtteplatsil.»

Veel üks video, mis talle meeldib, on Outkasti «Ms. Jackson». Ja muidugi midagi Black Eyed Peasi repertuaarist, sest tol ajal olid nende videod väga lahedad. «Pane palade «Pump It Up» ja «Let's Get It Started» videodes tähele efekte, mis sarnanevad nendega, mida nüüd tihti näeme reklaamides!»

Kovaljonok, Arun Tamm, Helen Takkin, Kaimar Kukk, Andžei Matsukevitš, Martti Helde, Janar Aronija, Regina Sepp, Magnus Aule ja vennad Eskod on esindatud Cuba Filmsi režissöörikataloogis. See on nagu Eesti variant Propaganda Filmsist, kus tegutsesid David Fincher, Dominic Sena, Spike Jonze, Mark Romanek, Stéphane Sednaoui ja teised.

Kovaljonok tunnistab, et pärast ühist projekti lisati teda Cuba talendilisti ja see on meeldiv, kuid seni puuduvad muud projektid, mis neid ühendaksid.

Võib-olla ühendab see, et Eesti noored filmitegijad on kurtnud, kui raske on saada mängufilme tegemiseks. Mida Kovaljonok sellest arvab?

«Tundub, et peamine väljakutse Eestis on seotud projektide eelarve ja rahastamisega. Eelarve ei ole kuigi sageli filmi kvaliteedi näitaja.

Kunagi ammu oli mul soov teha lühifilm sotsiaalselt teraval teemal. Ma ei ole kindel, kas on hea või halb, et ma seda ideed ei realiseerinud. Ent nüüd ma mõistan, et olen jõudnud sinna kohta, kus ma tol hetkel olla tahtsin.