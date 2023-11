MEELTESEGADUS ⟩ Milline tajumisvõime on kõige olulisem?

Organismi seisundi sisetunnetusvõime (janu, nälg, temperatuur, uni jms) kompleksne keskus asub vaheaju alumises osas, hüpotalamuseks nimetatavas ajupiirkonnas. See on oluline osa aju naudinguga seonduvate piirkondade süsteemist ja autonoomse närvisüsteemi regulatsioonist. Hüpotalamus mängib olulist rolli keha homöostaasi säilitamisel, sealhulgas kehatemperatuuri, vererõhu, vedelike tasakaalu, söögiisu, une ja ärkveloleku tsüklite ning hormonaalse regulatsiooni kontrollimisel. See suhtleb teiste ajuosadega, et moduleerida kogu keha talitlust mõjutavate hormoonide tootmist ja vabanemist. Lisaks keha füsioloogiliste funktsioonide reguleerimisele on hüpotalamus seotud emotsioonide, motivatsiooni, une ja ärkveloleku tsüklite ning seksuaalkäitumisega. See võib ka vastata välistele stiimulitele ja mõjutada käitumist.

Milline tajumisvõime on kõige olulisem?

Ega meie traditsioonilised võimed pole vähem huvitavad. Nägemise puhul tasuks kohe panna tähele, et juba silma põhi on aju struktuuriga, mis tähendab, et info töötlemine algab juba tajuvas elundis endas. Aju roll on aga samuti vägagi oluline. Nii näiteks pannes ette prillid, mis muudavad nähtava pildi peegelpildiks (jalad üleval, pea all, vasak-parem vahetatud), pöörab aju mingi aja möödudes maailma meie jaoks taas õigetpidi, misjärel prille eest võttes satume taas peegelmaailma. Ilmneb, et näiteks imiku jaoks ongi just see kuva eelistatud. Seega see, mida me näeme, on suures osas illusioon ehk maaja, nagu hindud ütlevad.