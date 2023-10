AUTOMAKS ⟩ Kes need teele jäänud kährikud kinni maksab?

Ohoh, Reinsalu on automaksu vastu? Kui ma nüüd avatud meelega seda uudist loen, siis ma ei ärritugi. Inimesed on erinevad; võib-olla on ta kunagi esimesena kährikule otsa sõitnud. Kui sa oled kasvõi korra elus, puhtad riided seljas, kährikut rattakoopast välja õngitsenud, võib sul nende vastu tõrge tekkida. Mõnele ei meeldigi kährikud. Mõnele ei meeldi akvaariumikalad. Mõnele ei meeldi punahirved ka.

Allar Jõksi 90-aastane ema istub keset metsa oma majas pimeduses? See on vist öine uudis; praegu on päev ja Allar Jõksi 90-aastane ema peaks jälle nägema, nii et sellega on korras – mets, jumal tänatud, raiuti lagedaks ja müüdi maha; enam polegi selliseid tihnikuid, kust valgus läbi ei paistaks. Anu Saagim sööb ainult toidulisandeid, Telia kõnekeskus on häiritud – ah, kokutavad veidi, ja no mis siis. Pole hullu midagi...

Ukraina tulistas öösel alla 28 Vene drooni. Sõda on halb, aga pärast negatiivsest eelhäälestusest loobumist küsin endalt, et kui sõda läbi saab, siis kuhu need sõjablogijad ja julgeolekueksperdid pannakse; need ei pruugi enam elustiiliblogide peale ümber häälestuda. Nii et sõdagi ei saa võtta üheselt. Halvasti saab ja peabki, aga mitte üheselt. See Hamasi-onu Ali Baraka ütleb ilusti, et iga palestiinlane ihaleb enim saada jumala märtriks, ja nüüd nad siis kutsusid Iisraelist jõuluvana endile märtristaatust kingiks tooma. Slava Hamas kah selle peale!