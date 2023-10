NÄHTAMATUD MÜÜRID ⟩ Eestist Saksamaale kolimine – mõttevabadus pole sama mis liikumisvabadus.

Oleme igal hommikul heas tujus. Kõik uued ingliskeelsed sõnad, mille me selgeks õpime, avastame just sel ajal päevast. Lõppude lõpuks tähendab uus päev ju uusi võimalusi ning keel on hea vahend nende võimaluste teadvustamiseks või määratlemiseks. Võimalik, et mind kutsutakse tööintervjuule; võib-olla õnnestub mu elukaaslasel laadida ülikooli sisevõrku vajalik dokument, ja võib-olla leiame me koos korteri. Ma arvan, et võib-olla eurooplased ongi privilegeeritud, aga nad teavad seda… ja teevad üksteise elu kibedaks. Võib-olla seetõttu, et nad usuvad, et saavad hakkama; neil on muud võimalused, isiklikud korterid, pereärid või piisavalt palju Dogecoine, et need viimaks müüki panna.