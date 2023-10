«GOING INFINITE» ⟩ Sam Bankman-Fried ilmutas enne krüptoäri lahtist pead aktsiabörsil

SBF – kes sai omapärase perekonnanime sellega, et tema isa perekonnanimi on Bankman ja emal Fried – pidi olema nutikas, et üldse Jane Streeti tööle pääseda. Massachusettsi tehnikainstituudi lõpetanud Samilt ei küsitud, kas tal soovituskirju on. Jane Street uuris, kas ta tuleks tööintervjuule ja esitas siis matemaatilisi küsimusi.

Näiteks: kui veeretada kahte kuueküljelist täringut, siis milline on tõenäosus, et tuleb vähemalt üks kolm? Ühe täringuga on tõenäosus muidugi 1:6 ja mõtlematu vastaja võiks arvata, et kahe täringuga 1:3. Tegelikult on vaja küsimus enda jaoks ümber sõnastada: kui suur on tõenäosus, et kahe täringuga EI veereta kolme? Ühe täringuga on see tõenäosus 5:6. Kahe jaoks tuleb 5:6 korrutada 5:6-ga: 25:36. Tõenäosus kahe täringuga üks kolm veeretada on 11:36.